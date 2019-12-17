شكرا لقرائتكم خبر عن أضعف مستوى لليرة التركية في شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية حوالي 0.6% أمام الدولار أمس الاثنين، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة. وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار متراجعة نحو 0.6% عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.8120. وفي وقت سابق، لامست العملة 5.8505 وهو أضعف مستوى لها منذ 22 أكتوبر. وفقدت العملة أكثر من تسعة% هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

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