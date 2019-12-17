«أبوظبي للجودة»: الرقابة على العبوات تحافظ على الحقوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورشة عمل حول الرقابة المترولوجية على العبوات المعبأة مسبقاً، سعياً منه للحفاظ على حقوق المستهلكين والمصنع أو الموزع أو المستورد والتأكد من عدم وجود عبوات معبأة مسبقاً مخالفة في الأسواق.

فقاً لاتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فإن المجلس يقوم بالتحقق من دقة أدوات القياس القانونية في إمارة أبوظبي، حيث يعمل على ضمان دقة قراءات الموازين وصحة كمية العبوات المعبأة مسبقاً ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المحلية والدولية، فالمجلس لديه كوادر فنية متخصصة تقوم بشكل يومي من التأكد من دقة الموازين، وعدادات الوقود، وأدوات القياس الطبية، وغيرها من أدوات القياس في إمارة أبوظبي.

وقال سلطان المهيري المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: تكتسب هذه الورشة أهمية كبيرة كونها تأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق رؤية المجلس ورسالته الساعية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.

وأضاف المهيري، أن المجلس بدأ بشكل فعلي عام 2013 بتفعيل الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً الموجودة في الأسواق، وذلك وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللوائح الخاصة بها، وذلك للتأكد من مطابقة صحة البيانات المذكورة على بطاقة البيان والخاصة بالكمية الاسمية ووحدات القياس المعلن عنها على المنتج، بالإضافة إلى صحة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً وبشكل خاص المواد الغذائية وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى.