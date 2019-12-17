شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقمنة» تحتاج للمزيد من الكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت مارجريت فيستاجر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية في مقابلة نشرت الأحد من احتياج الإنترنت لقدر هائل من الكهرباء والعواقب البيئية المترتبة على ذلك. ونقلت صحف مجموعة فونكة الإعلامية عن السياسية الدنماركية أن المزيد من الرقمنة سيتطلب المزيد من الكهرباء.

وقالت فيستاجر: «إن بث الأفلام يحتاج لاستهلاك كثيف من الكهرباء. تصوروا مراكز الخوادم التي تحتاج إلى تكييف».

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