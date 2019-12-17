ترامب يتفاخر بإنجازاته ويعد بـ «نصر بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء على الإنجازات التي حققها خلال فترة رئاسته البالغة ثلاثة أعوام تقريباً، مع التأكيد أن هناك المزيد. وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين: «هنا في أمريكا سيكون هناك نفس النصر كما هو الحال مع بريكست، وحتى أكثر من ذلك».

وكانت نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا أظهرت فوز حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون بأغلبية واسعة؛ الأمر الذي يمكنه من تمرير صفقة بريكست وإتمام عملية الخروج نهاية الشهر المقبل.

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وأضاف: «في الولايات المتحدة، بينما يحدث كل ذلك: تحقيقات المساءلة والإقصاء والمقاومة، فإن الرئيس ترامب نجح ليس فقط في الوفاء بالوعود، ولكن بتحقيق سجلات قياسية تضاف إلى واحدة من أكثر الفترات الرئاسية نجاحاً في التاريخ». وتابع أنه في الأيام القليلة الماضية، كانت أرقام الوظائف لا تصدق، إضافة إلى الصفقات التجارية العملاقة.

وأكد أنه في غضون ثلاثة أعوام الماضية، فإن معدل البطالة آخذ في التراجع، كما أن الأجور تتزايد. وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع من 3.6% إلى 3.5% في الشهر الماضي، عند أدنى مستوياته في 50 عاماً.

وتابع: «إصلاح العدالة الجنائية واستقلال الطاقة، ومرونة القطاع الصناعي، والمواجهة الصينية، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقية نافتا، ودفع مزيد من الأموال من قبل أعضاء حلف الناتو، وتقليل تكاليف اللوائح التنظيمية».