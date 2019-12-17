«غرفة الشارقة»: سوق الحراج رافد مهم للاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، صباح أمس، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة سوق الحراج للسيارات، إحدى إدارات شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وذلك في إطار حرص الغرفة على تعزيز التنسيق والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال بالإمارة، ويضاعف من مكانتها كواجهة جاذبة للاستثمار ومركز رئيس للعديد من القطاعات الاقتصادية.

وأكد عبد الله العويس أن الزيارة تعزز أطر التنسيق والتعاون بين الغرفة وشركة الشارقة لإدارة الأصول بشكل عام، وبين برامج مجموعات العمل القطاعية بالغرفة وسوق الحراج بشكل خاص، لبحث مدى إمكانية تعزيز دور مجموعة عمل قطاع بيع وشراء السيارات في الغرفة، نظراً لأهميتها في كونها كياناً يمثل هذا القطاع لنقل واقعه وسبل تطويره إلى الجهات المعنية، إضافة إلى الوقوف على التحديات التي قد تواجهه بهدف العمل على توسيع موقعه باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد بالإمارة.

وضم الوفد كلاً من محمد راشد الديماس، وعلي الخيّال أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، وكان في استقبالهم محمد بن عيسى المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في الشارقة لإدارة الأصول، وأحمد المشرخ المدير التجاري للشركة، وماجد المعلا مدير سوق الحراج للسيارات.