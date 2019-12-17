النفط قرب ذروة 3 أشهر بفعل اتفاق التجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار النفط أمس الاثنين قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدعومة بإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.15% إلى 65.32 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 0.07% إلى 60.03 دولار للبرميل. وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة اتفاق «المرحلة واحد» الذي سيقلص بعض الرسوم الجمركية الأمريكية في مقابل ما قال مسؤولون أمريكيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وسلع أخرى.

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وقال محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس «لكن ما تحتاج إليه السوق الآن هو الوضوح حيال فحوى الاتفاق بالتحديد، كلما طال أمد انتظار التفاصيل، زادت احتمالات تشكيك المتعاملين في مدى جودة الاتفاق فعلياً».

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، «يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا».

من جهة أخرى، أعلن محافظ الكویت لدى منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) هیثم الغیص أمس الاثنین توقیع میثاق تعاون طویل المدى بین المنظمة وحلفائها العشرة بقیادة روسیا في خطوة تهدف إلى دفع آفاق التعاون بین الجانبین. (وكالات)