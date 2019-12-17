شكرا لقرائتكم خبر عن «إمكان» تكشف عن فلل «بادية» و«شادن» في «الجرف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
كشفت «إمكان»، عن طرازين جديدين للفلل في مشروع «الجرف». ويحمل الطرازان الجديدان اسمي «بادية» و«شادن»، وهما عبارة عن عقارات شبه منفصلة تشكل جزءاً من المساحات الطبيعية لحدائق «الجرف».
يتمحور تصميم فلل «بادية» حول مفهوم العيش بين أحضان الطبيعة، وهو مستوحى من القوة الكامنة في الصحراء؛ بينما تستوحي فلل «شادن» خطوطها التصميمية القوية ولمساتها النهائية من الغزال، وهو أحد أنواع الحيوانات التي تتجول بحرية في الموائل الطبيعية المحيطة مباشرة بالفلل. ويحتضن الطرازان غرف نوم يتراوح عددها بين 2 و4، ومساحة معيشية تتراوح بين 310 و525 متراً مربعاً على امتداد العقار بأكمله.
ويقع مشروع «الجرف» على ساحل الإمارات «ريفيرا الإمارات»، ويمتد على مساحة قدرها 300 هكتار بين أحضان البيئة الطبيعية المعروفة بجمالها، كما يوفر المشروع وصولاً مباشراً إلى مياه الخليج العربي عبر شاطئ خاص يمتد على طول 3,4 كيلومتر، ورحلة قصيرة بالسيارة من أبوظبي ودبي.
وتنضم فلل «بادية» و«شادن» إلى قائمة الفلل التي يوفرها «الجرف» حالياً وتضم «رابية» و«بدور» و«جود»، والتي توفر باقة واسعة من الخيارات لأصحاب المنازل والمستثمرين على حد سواء.
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