كـوريا الجنـوبيـة واليـابان تبحثان الخلاف التجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع مسؤولون كبار من اليابان وكوريا الجنوبية لأول مرة، أمس الاثنين، منذ أن فرضت طوكيو قيوداً على تصدير مواد ذات تكنولوجيا متطورة إلى جارتها، مما أدى إلى نشوب أزمة جديدة في العلاقات بين الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة. وفرضت اليابان قيوداً على تصدير ثلاث مواد تستخدم في صنع أشباه الموصلات في يوليو/‏تموز لتعرض بذلك للخطر إحدى ركائز الاقتصاد الكوري الجنوبي.

والتقى يويتشي إيدا المدير العام في إدارة الرقابة على التجارة بوزارة التجارة اليابانية ونظيره الكوري الجنوبي لي هو- هيون في طوكيو في أول محادثات ثنائية تعقد على مستوى رفيع منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، ولم يتبادل الاثنان أي كلمات، ولم يدليا بتصريحات لوسائل الإعلام لدى تصافحهما في بداية اجتماعهما، وسيبحث الجانبان تشديد اليابان للقيود على صادراتها، واستبعاد كوريا الجنوبية من قائمة الدول ذات الوضع التجاري المميز. (رويترز)