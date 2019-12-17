شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: 30% ارتفاعًا فى أرباح شركة مصر للمستحضرات والان مع تفاصيل الخبر
أضاف حجازى لـ" الخليج 365"، ان شركة مصر للمستحضرات الطبية حققت ارتفاعًا فى ارباحها خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 30% ، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.
أوضح أحمد حجازى، أن الشركة حققت 345.3 مليون جنيه ايرادات ، مقابل 227.8 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5%.
أشار رئيس القابضة ان الشركة حققت صادرات خلال العام المالى الماضى بلغت 39.1 مليون جنيه ، مؤكدا ان هناك خطة لزيادة الصادرات وفق توجيهات هشام توفيق ، وزير قطاع الاعمال العام .
كانت هذه تفاصيل خبر القابضة للأدوية: 30% ارتفاعًا فى أرباح شركة مصر للمستحضرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.