شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع رغم إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين وسط انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتجنب المعادن النفيسة.



يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والصين عن التوصل إلى اتفاق تجاري بمرحلته الأولى مع التأكيد على التفاوض على المرحلة الثانية بشكل فوري، وأوضحت بكين بعض الملامح بشأن المرحلة الأولى وزالتي شملت زيادة مشترياتتها من السلع الزراعية الأمريكية وحماية الملكية الفكرية.

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وبموجب الاتفاق المعلن، تم إلغاء قرار الولايات المتحدة بإضافة المزيد من الرسوم الجمركية ضد الصين والذي كان سيدخل حيز التنفيذ أمس الأحد.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.07 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.1 نقطة وأقل سعر عند 96.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% وأغلقت عند 17.113 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.14 دولار وأقل سعر عند 16.95 دولار