شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الجنيه الإسترليني قليلاً مع استمرار الحالة الإيجابية بعد الانتخابات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم في ظل استمرار التأثير الإيجابي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة التي جرت في المملكة المتحدة مؤخراً.



وتم الإعلان بشكل رسمي عن فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأغلبية المقاعد في انتخابات الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول، وذلك على حساب حزب العمال المعارض.



وعقب الانتخابات وظهور نتائجها، اتجه "جونسون" إلى قصر "باكنجهام" لاستئذان الملكة "إليزابيث الثانية" في تشكل حكومة جديدة.

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وأكد "جونسون" على أن الأولوية القصوى لحكومته القادمة سوف تنصب على تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني عام 2020.



وتعول الأسواق العالمية على انتهاء أزمة "بريكست" على يد "جونسون" وحكومته لتنتهي بذلك حالة من عدم اليقين استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3345، وسجل أعلى سعر عند 1.3422 وأقل سعر عند 1.3321.