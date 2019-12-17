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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على استقرار سلبي بالتزامن مع ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على نحو سلبي بالتزامن مع ضعف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية والتي حققت بدورها مستويات قياسية.
وأعلنت واشنطن وبكين الأسبوع الماضي صياغة بنود المرحلة الأولى من الصفقة التجارية على أن يتم التفاوض على المرحلة الثاني بشكل فوري.
وبموجب هذا الاتفاق، ألغت إدارة "ترامب" قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين الذي كان سيتم تفعيله أمس الأحد.
ووقع المعدن النفيس تحت وطأة ضغوط صدور بيانات صينية إيجابية أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 6.2% خلال الشهر الماضي.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.07 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.1 نقطة وأقل سعر عند 96.9 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بمقدار سبعين سنتا إلى 1480.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1484.5 دولار وأقل سعر عند 1477.4 دولار.
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