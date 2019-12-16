بعد إحتجازها من قبل تحالف العدوان.. وصول ثاني سفينة نفطية إلى الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الاثنين، وصول السفينة النفطية “نعمة” إلى غاطس ميناء الحديدة غربي اليمن، محملة بـ27 ألف و673 طن من الديزل.

والسفينة نعمة هي ثاني سفينة نفطية تصل إلى غاطس ميناء الحديدة خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت الشركة في بيان لها، أن التحالف أفرج عن السفينة “نعمة” بعد احتجازها لمدة 13 يوم، فيما لا يزال يحتجز 7 سفن نفطية، إحداها محتجزة منذ أكثر من 44يوم.

واتهمت الشركة التحالف بمنع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

وأكدت البيان أن قيادة الشركة وجهت المختصين بفرعها في الحديدة القيام بترتيب دخول السفينة نعمة للربط في الرصيف المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان الاستقرار التمويني بالسوق المحلية”.

ولفتت الشركة إلى أنه ” تتم حالياً إجراءات ربط السفينة سي هارت المحملة بـ17 ألف و473 طن من البنزين و9 آلاف و994 طن من الديزل في الرصيف التجاري تمهيداً لبدء عملية الضخ والتفريغ في خزانات منشآت الحديدة”.

وكانت شركة النفط اليمنية، أعلنت أمس الأحد، عن وصول السفينة سي هارت إلى غاطس ميناء الحديدة.