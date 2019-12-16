شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الجديدة للإسكان" تبيع أرض لزهراء المعادى بقيمة 481 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد أعلنت، فى بيان منفصل، عن السعر الإجمالى لقطعة الأرض المباعة لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بمساحة 34 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، بقيمة 481 مليون جنيه بمقدم 25% والباقى يقسط على أربع سنوات.
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