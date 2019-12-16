شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الجديدة للإسكان" تبيع أرض لزهراء المعادى بقيمة 481 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وذلك قبل الإعلان عن الحدث المعلن فى تمام الساعة 13:49:40.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد أعلنت، فى بيان منفصل، عن السعر الإجمالى لقطعة الأرض المباعة لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بمساحة 34 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، بقيمة 481 مليون جنيه بمقدم 25% والباقى يقسط على أربع سنوات.