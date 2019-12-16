شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 16-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 16-12-2019، وجاءت أبرزها تباين البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط ضعف أحجام التداول، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.674 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بلتون المالية القابضة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المصرية للدواجن، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، شركة مستشفى كليوباترا، العامة لصناعة الورق-راكتا، بنك قطر الوطنى الأهلى.





البورصة تربح 1.9 مليار جنيهتباينت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط ضعف أحجام التداول، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.674 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 76.2 مليون ورقة مالية بقيمة 423.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.2 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42.46%، والعرب على 5.2 % خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.81%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 8.8 مليون جنيه، 402 ألف جنيه، 66.8 ألف جنيه، 20 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.3 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1927 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 15851 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4988 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند عند مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

مصر الجديدة للإسكانقررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وذلك قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى المعلن فى تمام الساعة 13:49:40. مصر الجديدة للإسكانقررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وذلك قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى المعلن فى تمام الساعة 13:49:40.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد أعلنت، فى بيان منفصل، عن السعر الإجمالى لقطعة الأرض المباعة لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بمساحة 34 فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة، بقيمة 481 مليون جنيه بمقدم 25% والباقى يقسط على أربع سنوات.