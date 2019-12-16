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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للدولار مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم مع استمرار تفاؤل الأسواق بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين مما دفع المستثمرين نحو أصول المخاطرة كالأسهم والعزوف عن الملاذات الآمنة كالذهب والعملة الأمريكية.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي التوصل إلى شروط وبنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وكشفت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" عن أن المفاوضات على المرحلة الثانية ستبدأ فورا.
وبعد الإعلان عن الاتفاق، صرح الرئيس "ترامب" بأنه قرر إلغاء قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين وهو قرار كان سيدخل حيز التنفيذ أمس.
وكشفت بيانات حكومية اليوم عن تباطؤ نمو قطاع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي في الشهر الماضي حيث لا يزال عند أدنى مستوى في شهرين.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.07 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.1 نقطة وأقل سعر عند 96.9 نقطة.
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