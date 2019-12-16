شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي أعلى 60 دولاراً..و"برنت" يحافظ على مكاسبه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وحافظت على مكاسبها قرب أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر بدعم من التفاؤل السائد في الأسواق عقب التوصل إلى الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين اللتين تعتبرا أكبر مستهلكين للخام في العالم، وبالتالي، فإن الاتفاق يعزز التكهنات حول الطلب.



وكشفت واشنطن وبكين يوم الجمعة الماضية عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مما دفع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإلغاء قرار زيادة الرسوم الجمركية.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.07 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.1 نقطة وأقل سعر عند 96.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 60.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.3 دولار وأقل سعر عند 59.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.5% إلى 65.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.6 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.