شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بدعمٍ من الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم مدعوما بالتوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي دفع المستثمرين نحو أصول المخاطرة كعملات السلع والمعادن الصناعية.



وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة الماضي عن الاتفاق مع الجانب الصيني على شروط وبنود المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

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وعلى أثر ذلك، ألغى "ترامب" قرار زيادة الرسوم الجمركية الذي كان من المفترض دخوله حيز التنفيذ يوم الأحد مع الاتفاق أيضا على التفاوض بشكل فوري على المرحلة الثانية.



وكشفت بيانات حكومية في أستراليا عن تراجع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية إلى 49.4 نقطة في الشهر الماضي من قراءة 94.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، كما تباطأ القطاع الخدمي 94.5 نقطة من 49.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6891، وسجل أعلى مستوى عند 0.6899 وأقل سعر عند 0.6867.