شكرا لقرائتكم خبر عن "وفا للتأمين" تتوقع الكشف عن النتائج الفصلية نهاية يناير المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" نشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، في موعد أقصاه 30 يناير 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" أن أسباب التأخير تعود لعدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لإعداد القوائم المالية، ووجوب الانتهاء أولاً من إعلان النتائج المالية للربع الأول من 2019.

وأشارت إلى أنه جاري إعداد البيانات المالية للربع الأول حالياً مع المراجعين الخارجيين للشركة، وسوف يتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الصدد فور توفرها.

وأكدت الشركة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بالوقت الحالي، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.