السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مسقط لحوكمة الإدارة العامة انطلق أمس في مسقط تحت شعار «الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي» ويستمر ثلاثة أيام. Advertisements ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة تتطرق إلى مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية والحوكمة المؤسسية: السبيل لتحقيق التنمية المستدامة. واشتمل برنامج اليوم الأول للمؤتمر على عقد جلستي عمل للمتحدثين الرئيسيين تم فيهما طرح أوراق عمل دارت حول الحوكمة وفكر الاستدامة في الدول العربية والحوكمة أساس العمل المؤسسي من أطر ناظمة إلى ممارسات والحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي إلى جانب استعراض تجربة سلطنة عمان في مجال الحوكمة وحوكمة الطاقة العالمية وحوكمة التعليم في سلطنة عمان وفق رؤية عمان 2040 والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. المؤتمر العربي



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز// المؤتمر العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.