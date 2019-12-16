«الأهلي» و«الرياض» يوقفان دراسة اندماجهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أوقف البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض أمس، دراسة اندماجهما، والتي سبق أن أعلنا عنها نهاية العام الماضي.
وأوضح كل من «الأهلي» و»الرياض» في بيانين منفصلين على موقع السوق المالية «تداول» أمس أن مجلسي إدارتي البنكين اتفقا على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين.
وأكد مجلس إدارة بنك الرياض في بيان له، أن رؤيته الاستراتيجية ستمكنه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية .
فيما أكد مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري في بيان مماثل، التزامه بتحقيق رؤيته بأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميا من خلال تنفيذ استراتيجيته للنمو المستدام والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة.
وأعلن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض نهاية العام الماضي، أن مجلسي إدارتيهما قد قررا البدء في مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين.
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