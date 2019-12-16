«nwc» تتولى إدارة خدمات المياه والصرف بمشاريع الإسكان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي، وفريق عملهما، في اجتماع أمس، المواضيع المشتركة، كما اتفق الجانبان على المضي قدما في إنجازها.

كما شهد الاجتماع توقيع وزارة الإسكان، وشركة المياه الوطنية (nwc) اتفاقية عمل تهدف إلى إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، لمشاريع «الإسكان» في مناطق المملكة المختلفة.

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ويأتي اللقاء بين الجانبين تأكيدا للشراكة الاستراتيجية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتسريع إنجاز مشاريع الإسكان، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إليها.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، ووكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي.

وتأتي هذه الاتفاقية استنادا إلى التوجيهات السامية الكريمة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك بناء على التوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وذلك من أجل تفعيل مجالات التطوير والشراكة بين الوزارة وشركة المياه الوطنية وزيادتها لخدمة المصلحة العامة، وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للجهتين، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع السعودي.

وتؤطر الاتفاقية إجراءات إدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع الإسكان، بما يؤدي إلى سهولة نقل مسؤولية هذه الخدمات إلى شركة المياه الوطنية، ويعجل من استفادة المواطنين من مشاريع الإسكان.