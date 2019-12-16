132 ألف شهادة تحمل ضريبة المسكن الأول بنهاية نوفمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية نوفمبر 2019، نحو 132 ألف شهادة، بحسب تقرير برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان الصادر أمس.

وأوضح التقرير أنه تم إصدار 96.7 ألف شهادة لمستفيدي البرنامج، و21.6 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.6 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.

وأفاد تقرير «سكني» بأن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج، بلغت حتى نوفمبر الماضي 248 ألف أسرة، منها 85 ألف أسرة سكنت منازلها، وفي شهر نوفمبر وحده استفادت 40 ألف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها 14.5 ألف أسرة سكنت منازلها.

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واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعا سكنيا يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى 40 مشروعا سكنيا جاهزا ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالا من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

وأشار التقرير إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتجاوز مستهدفات البرنامج لهذا العام، من خلال تقديم ما يزيد عن 200 ألف خيار سكني وتمويلي.

ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى «أكتوبر» 35.097 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض، وهو ما يعد رقما أكبر من مستهدفات البرنامج التي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 85.118 مستفيدا، إضافة إلى 46.912 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

شهادة تحمل الضريبة عن المسكن الأول

(حتى نهاية نوفمبر 2019)

الإجمالي 131,988 شهادة