300 مشارك بمنتدى الأعمال السعودي الألماني في برلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينظم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، غدا الأربعاء منتدى الأعمال السعودي الألماني، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الدورة العشرين للجنة السعودية الألمانية المشتركة.

وسيرأس الجانب السعودي في هذه اللجنة وزير المالية محمد الجدعان، فيما يرأس الجانب الألماني وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة بيتر ألتماير .

ويمثل منتدى الأعمال السعودي الألماني منصة مثالية لالتقاء كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال، وفتح قنوات التواصل المباشر بين المؤثرين في صناعة القرار الاقتصادي في البلدين.

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وسيشارك الحضور الذين يبلغ عددهم أكثر من 300 شخص في عدد من جلسات النقاش وورش العمل، لتسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية الحالية والمستقبلية بين المملكة وألمانيا، وفرص التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وأهم تحدياتها وممكناتها.

ويتكون المنتدى من خمس جلسات رئيسة لنقاش التعاون بين البلدين في مجالات التصنيع، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المستدامة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه.

ويقيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية معرضا مصاحبا لمنتدى الأعمال السعودي الألماني بمشاركة 14 جهة سعودية من القطاعين العام والخاص، لإبراز بعض خطط ومشاريع رؤية المملكة 2030، التي يعمل عليها كل من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بالمملكة، وفرص التعاون فيها مع الشركاء المحتملين في ألمانيا الاتحادية.

ويقدم الجانب السعودي في هذا المعرض جهود المملكة المحلية والدولية في ثلاثة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية والتحول الاقتصادي، والمشاريع الكبرى والترفيه، والإغاثة والأعمال الإنسانية.