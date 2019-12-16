السعودية رابع أسرع دولة بمجموعة العشرين في انخفاض الكربون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انخفضت مستويات انبعاثات الكربون في المملكة بحوالي 15 مليون طن، أي ما يعادل 2.7 % في 2018، بحسب بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، وهو ما يجعل المملكة رابع أسرع دولة بين بلدان مجموعة العشرين مخفضة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومباشرة بعد المكسيك وألمانيا وفرنسا.

وأرجع الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» نيوكلاس هوارث 74% من أسباب الانخفاض إلى تحسين كثافة استخدام الطاقة، و26 % إلى انخفاض كثافة انبعاثات الكربون في إمدادات الطاقة في السعودية، نتيجة لخفض المملكة استهلاكها المحلي من النفط.

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النقل الأكثر تخفيضا

من جهته أكد الدكتور ثامر الشهري، أحد المشاركين في إصدار رؤية على الأحداث حول «ما سبب التراجع الأخير لمستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السعودية؟» أن انبعاثات الكربون في السعودية كانت مستقرة أو آخذة في التراجع في كل القطاعات المستهلكة للطاقة في الاقتصاد في 2018.

وأضاف أن قطاع النقل تولى قيادة الغالبية العظمى من التخفيضات بتراجع بلغ 13.52 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أو نسبة 11 % مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصة الغاز الطبيعي في مزيج الوقود الذي يقل استهلاك الكربون فيه بنسبة 25 % عن قطاع النفط، وذلك من نسبة بلغت 32 % في عام 2015 إلى نسبة 38 % في عام 2018.