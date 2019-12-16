التأمينات تدعو المشتركين للتأكد من مستحقات غير مصروفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين السعوديين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل، وبلغوا سن الستين أو من كان عاجزا عن العمل، للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها.

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وأوضحت المؤسسة خلال الحملة الإعلانية التي أطلقتها المؤسسة في قنوات التواصل الاجتماعي، أنها وفرت لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الالكتروني: www.gosi.gov.sa تحت رابط «الاستعلام عن مستحقات تأمينية» بخيارات عدة للبحث، سواء بالاسم الرباعي، أو رقم الهوية الوطنية، أو الحفيظة.

كما دعت من لهم مستحقات من مستفيدين أو ورثتهم لمراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، لاستكمال صرف تلك المستحقات بعد التأكد من وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.

طريقة الاستعلام عن مستحقات:

الدخول على www.gosi.gov.sa

اختيار «الاستعلام عن مستحقات تأمينية»

الاسم الرباعي

رقم الهوية الوطنية

رقم الحفيظة

خيارات للبحث: