شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يرأس الدورة 46 للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر أن تناقش فعاليات اجتماعات المكتب التنفيذي للوزراء ومجلس الوزراء العرب عدد من الموضوعات، ومنها التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومقترحات لتنمية مجتمع الاتصالات والمعلومات في الوطن العربي، والأمن السيبراني، والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، بالإضافة إلى نتائج أعمال جمعية الاتصالات الراديوية، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والذي استضافتهما مصر في مدينة شرم الشيخ.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت، على هامش مشاركته في فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي للوزراء ومجلس الوزراء العرب عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين والوزراء المشاركين في الاجتماع، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الرؤى في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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