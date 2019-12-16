شكرا لقرائتكم خبر عن نمو نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي لكنه لا يزال عند أعلى مستوى في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات الخاصة بالصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، لكنه لا يزال عند أدنى مستوى في شهرين.

وارتفع المؤشر إلى 52.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 52.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة إلى 52.5 نقطة في الشهر الجاري بينما سجل 51.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.

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