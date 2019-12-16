شكرا لقرائتكم خبر عن الجزايرلي: تطوير 100 شركة غذائية صغيرة ومتوسطة حتى الآن ونتطلع للمزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لقاءً بمناسبة انتهاء الدورة الرابعة من فعاليات برنامج "إزدهار" الخاص بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بحضور المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة الغرفة والجهاز التنفيذى للغرفة ودينا عباس أخصائي المشروعات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والشركات أعضاء الغرفة المشاركة فى البرنامج".

واستهل الجزايرلي كلمته بالترحيب بالحاضرين وبتهنئة الشركات التي أتمت الدورة الرابعة مشيدا بكافة النتائج التي حققها البرنامج حتي تاريخه، مشيرا إلى ايمان الغرفة الكامل بأهمية تعزيز وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسط، كما أكد أن تنمية قدرات الشباب من خلال التدريب والدعم ووضعهم في موقع المسئولية من اهم دعائم النجاح.

وأشار الجزايرلي إلى أهمية العمل علي تطبيق اساسيات سلامة الغذاء، موضحاً أن الغرفة تسعى جاهدة الى رفع الوعي وتقديم الدعم اللازم للنهوض بمعايير ومتطلبات سلامة الغذاء على مستوى القطاع، لافتا إلى أن مواكبة الشركات لهذه المعايير سيعد امرا حتميا للنفاذ إلى الاسواق داخليا وخارجيا.

وتضمنت فعاليات اللقاء أيضا عقد لقاءات ثنائية للشركات المشاركة مع عدد من مقدمى خدمات التسويق الإلكترونى وفتح الأسواق والتوظيف.