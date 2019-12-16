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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع إلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الأسبوع إلى مستويات قياسية تاريخية في أعقاب المزيد من الانتعاش في الأسواق العالمية نتيجة التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الماضي التوصل إلى شروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مما دفع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لإلغاء قرار زيادة الرسوم الجمركية التي كان سيتم فرضها أمس ضد بكين.
وأكد مسؤولو البلدين على البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بشكل فوري، وذلك ما يناقض تصريحات "ترامب" السابقة بتفضيل التوصل إلى الاتفاق بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر/شرين الثاني عام 2020.
وكشفت بيانات حكومية صينية عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 6.2% في الشهر الماضي، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8%.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 28326 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 8817 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3193 نقطة.
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