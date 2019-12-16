شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مدعومة بالاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم وسط انتعاش في الأسواق العالمية لا سيما الأسهم والمعادن الصناعية بالاتفاق التجاري الذي أعلنت الولايات المتحدة والصين التوصل إليه في الآونة الأخيرة.



وكشفت واشنطن وبكين عن التوصل إلى بنود وشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين والتفاوض بشكل فوري على المرحلة الثانية.



وبموجب ذلك، تم إلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي كان سيفرض من خلاله المزيد من الرسوم الجمركية الإضافية ضد الصين بداية من أمس الأحد.

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وأكد مسؤولون تجاريون بالولايات المتحدة على أن الجانب الصيني سيلتزم ببنود الاتفاق المرحلي من حماية لحقوق الملكية الفكرية التكنولوجية إلى زيادة مشترياته من السلع الزراعية الأمريكية.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 280.8 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 281.5 دولار وأقل سعر عند 278.1 دولار