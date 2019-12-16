شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج ينخفض حتى تلك اللحظة بتداولات متذبذبة – تحليل – 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليعمق السهم من خسائره بتعاملاته المبكرة، مسجلاً خسائر حتى تلك اللحظة بلغت نسبتها -3.22% بما يعادل -10.93 نقطة ليستقر عند سعر 330.82 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، ويأتي انخفاض السهم بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

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لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير، طيلة ثبات المقاومة 347.62، ليستهدف مستوى الدعم 320.67.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط