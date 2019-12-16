شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستقر عند دعم محوري – تحليل – 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته اليومية المبكرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر حتى تلك اللحظة بلغت نسبتها -0.06% بما يعادل -1.12 نقطة ليستقر عند سعر 1759.82 دولار، ليستند السهم لمستوى الدعم المحوري 1758.04، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.25 من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 1307.73 إلى 2035.62)، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 1758.04، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 1671.22 الذي يمثل نسبة 50% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه