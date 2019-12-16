إيه إم دي يعاود الارتفاع – تحليل – 16-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة إيه إم دي (AMD) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم على اختراق مستوى المقاومة المهم 41.78، وحتى تلك اللحظة حقق السهم أرباحاً بتداولاته المبكرة بلغت نسبتها 3.43% بما يعادل 1.40 نقطة ليستقر عند سعر 42.54 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، فطيلة استقراره أعلى مستوى 41.78 نتوقع له المزيد من الارتفاع، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 44.65.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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