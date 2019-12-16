شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يحلق عالياً – تحليل – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) ارتفاعه بتداولاته السابقة على المدى القصير، ليؤكد على اختراق مستوى المقاومة المحوري 313.00 بعدما استطاع الإغلاق أعلاه، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم مستوى قياسي جديد ببداية تداولاته الصباحية محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 2.15 نقطة ليستقر عند سعر 290.35 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 313.00، ليستهدف مستوى المقاومة 346.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد