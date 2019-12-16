آبل يسجل أرقاماً قياسية جديدة – تحليل – 16-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة آبل (APPLE) ارتفاعه بتداولاته السابقة على المدى القصير، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقريب أيضاً بمحاذاة خطوط ميل أساسية وفرعية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، فحتى الآن حقق المؤشر أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.65% بما يعادل 4.51 نقطة ليستقر عند سعر 279.64 دولار. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 286.55، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 267.83. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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