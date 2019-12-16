شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي التجاري والرياض يُقرران إلغاء اندماجهما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفق مجلس إدارة كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين.

وأكد مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، التزامه بتحقيق رؤيته بأن يُكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً من خلال تنفيذ استراتيجيته للنمو المستدام والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة.

كما أكد مجلس إدارة بنك الرياض على أن رؤيتيه الاستراتيجية ستمكنه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية.

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وكان كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض قد أعلنا في 24 ديسمبر 2018 عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين، علماً بأن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.

وجدير بالذكر أن الأهلي التجاري حقق ارتفاعاً في الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.01 مليار ريال، مقابل 6.89 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2018.

هذا وحقق بنك الرياض صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.