شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت العربية" تتوقع الانتهاء من إنشاء الطواحين بأحد مصانعها في الربع الثاني من 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة الأسمنت العربية الموعد المتوقع للانتهاء من إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ، بالربع الثاني لعام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن التاريخ المتوقع للتشغيل التجاري سيكون خلال الربع الثالث لعام 2020.

وأشارت الشركة إلى أن سبب التأخر عن الموعد المُعلن سابقاً هو عدم التزام المقاول بالجدول الزمني، علماً بأن التكاليف المرتبطة بالحدث لم تتغير.

وأوضح البيان، أنه بخصوص المرحلة الثانية المتعلقة بهندسة وتوريد وإنشاء خط إنتاج الكلنكر فما زالت دراسة المشروع مستمرة وسوف يتم الإعلان عنها وعن أي تطورات لاحقاً.

يُذكر أن الشركة توقعت، في سبتمبر 2019، الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول لعام 2020، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري خلال الربع الثاني لعام 2020.

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وسبق أن توقعت الشركة، في نوفمبر 2018، الانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث لعام 2019، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري خلال الربع الرابع لعام 2019.

وكانت الشركة قد توقعت في أكتوبر من العام 2017، أن يبدأ التشغيل التجاري خلال الربع الثالث من عام 2018 بدلاً من الربع الرابع من عام 2017.

وسبق أن أعلنت الشركة في نوفمبر من العام 2016 عن توقعها التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2017 بدلاً من الربع الأول من عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 60.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح 14.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والادارية للشركة الأم ونتائج الشركة التابعة الايجابية في الأردن نتيجة لارتفاع متوسط سعرالبيع وفقا لأسعار البيع السائدة في السوق الأردني.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 135.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 42.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.