شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: تقديم أكثر من 200 ألف خيار سكني وتمويلي والان نبدء بالتفاصيل

• 248 ألف أسرة استفادت من الحلول السكنية حتى شهر نوفمبر الماضي

• إصدار 132 ألف شهادة تحمل ضريبة المسكن

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الحادي عشر لشهر نوفمبر، حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج خلال 2019، متضمناً صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، كما أشار التقرير إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتجاوز مستهدفات البرنامج لهذا العام، من خلال تقديم ما يزيد عن 200 ألف خيار سكني وتمويلي.

Advertisements

وأوضح تقرير "سكني" أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغت حتى شهر نوفمبر الماضي 248.263 أسرة، منها 85.118 أسرة سكنت منازلها، وفي شهر نوفمبر وحده استفادت 40.222 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها 14.575 أسرة من سكنت منازلها.

وبيّن التقرير أنه جرى إصدار 131.988 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية شهر نوفمبر 2019، يشمل نحو 96.723 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، 21.602 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.663 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.

واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، اضافة إلى 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.