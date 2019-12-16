شكرا لقرائتكم خبر عن المجالس التصديرية تخاطب صندوق تنمية الصادرات بسبب مخصصات المعارض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى المجالس التصديرية، أن المجالس خاطبت صندوق تنمية الصادرات الأسبوع الجارى، لمعرفة مصير مخصصات المعارض الخارجية بالنصف الثاني من العام المالى الجارى، خاصة أن لائحة برنامج المساندة التصديرية نصت على انتهاء برنامج مساندة المعارض يوم 31 ديسمبر 2019، الأمر الذى يخلق حالة غموض حول موقف المعارض الخارجية النصف الثانى من العام.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن البند رقم 6 من لائحة برنامج المساندة التصديرية، والتى جاءت تحت عنوان "برنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير"، نص على أنه يتم تنفيذ برنامج مساندة المعارض الدولية المتخصصة وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه السابع والعشرين والمعتمدة من مجلس الوزراء، وينتهى البرنامج فى 31 ديسمبر 2019 وتشرف على التنفيذ هيئة تنمية الصادرات.

وتابع أنه تم النص على صرف مساندة المعارض للمصدرين غير المشاركين فى المعارض التى نظمتها هيئة تنمية الصادرات حتى 31 ديسمبر 2019 من نسبة الـ 30 % بنية أساسية، على أن يتم توثيق الفواتير والمستندات المؤيدة لمشاركة الشركة فى المعرض من السفارة المصرية فى البلد المقام فيه المعرض.

واستطرد، أن هذه البنود لم تنص صراحة على أى مخصصات مالية للمعارض الخارجية سواء كانت أجنحة أو فردية، فيما يتعلق بالفترة من 1 يناير 2020 وحتى نهاية السنة المالية، لافتا إلى أن الدكتورة أمانى الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات لم ترد على استفسارات المجالس بشأن مخصصات المعارض للنصف الثاني.

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فى سياق متصل، أفاد مصدر فى هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تلقت 100 مليون جنيه للنصف الأول من العام المالى الجارى، وخاطبنا صندوق تنمية الصادرات حول معرفة مصير مخصصات النصف الثاني من العام المالى، خاصة مع اتفاق هيئة تنمية الصادرات على المشاركة فى حوالى 5 معارض دولية ضخمة بالربع الأول من 2020.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن 23 شركة دفعت رسوم الاشتراك فى معرض هايم تكستايل للمفروشات المنزلية في ألمانيا والمقرر يناير المقبل، وحتى هذه اللحظة هيئة تنمية الصادرات لم تتلق ردا على طلبات مخصصات النصف الثانى للعام المالى الجارى، خاصة مع انتهاء برنامج المساندة بنهاية ديسمبر الجارى.