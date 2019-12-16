شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط ضعف أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول على الأسهم 76.2 مليون ورقة مالية بقيمة 423.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.2 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42.46%، والعرب على 5.2 % خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.81%.
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 8.8 مليون جنيه، 402 ألف جنيه، 66.8 ألف جنيه، 20 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.3 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1927 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 15851 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4988 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند عند مستوى 480 نقطة.
وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.
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