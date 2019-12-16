شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،المسجل يوم الجمعة عقب الإعلان عن توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي حول التجارة.

صعد خام برنت إلى مستوي 65.48$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.95$ ، وسجل أدنى مستوي عند 64.90$.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية يوم الجمعة بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 65.76$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 1.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل اتفاق أوبك لتعميق خفض الإمدادات ،بجانب تباطؤ إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

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أعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة عن التوصل لاتفاق نهائي حول المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل، تتضمن تلك المرحلة تقليص بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وبموجب تلك المرحلة ،ألغت واشنطن رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 160 مليار$ كانت الحكومة الأمريكية ستفرضها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" لتليفزيون CNBC يوم السبت أن الصفقة سيتم توقيعها فى أوائل كانون الثاني/يناير المقبل ،وأن المرحلة الثانية قد يتم التفاوض عليها على مراحل.

وقال الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" يوم الأحد إن الصفقة ستضاعف صادرات الولايات المتحدة إلى الصين على مدار العامين المقبلين ،وأن الصفقة تمت بالكامل على الرغم من الحاجة إلى الترجمة ومراجعة نصها.

وذكرت لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة الصيني يوم الأحد إنها علقت تعريفة إضافية على بعض البضائع الأمريكية التي كان من المفترض تنفيذها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.