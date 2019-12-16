شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لمستوي قياسي جديد بعد اتفاق التجارة الأمريكي الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لمستوى قياسي جديد ، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين عن التوصل لاتفاق حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية ، فى انتظار الإجراءات القانونية لتوقيعها رسميا عقب عطلات أعياد رأس السنة الميلادية ،فى خطوة مهمة جدا لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي استمرت لأكثر من عام ونصف.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي قياسي جديد ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.1 % ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،مع انحسار مخاوف الحرب التجارية العالمية ، وعقب نتائج الانتخابات العامة فى بريطانيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 417 نقطة ، مع وجود كامل البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.3% ، تاليه قطاع البنوك بارتفاع بأكثر من 1.5% ، ثم قطاع الخدمات المالية مع صعود بنسبة 1.4%.

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أعلنت واشنطن وبكين يوم الجمعة أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية ، فى انتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية حتى يتم توقيعها رسميا ، فى خطوة مهمة لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي استمرت 18 شهرا ، وأضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" لتليفزيون CNBC يوم السبت أن الصفقة سيتم توقيعها فى أوائل كانون الثاني/يناير المقبل ،وأن المرحلة الثانية قد يتم التفاوض عليها على مراحل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بأقل من 0.1% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,182.68 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.8% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.6 % ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنحو 1.0% .

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 2.2% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بعد الفوز الساحق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات.