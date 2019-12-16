شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم السادس على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية خلال هذا العام ،استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 17.08$ ، من مستوي الافتتاح عند 16.94$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 16.89$.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مع ارتفاع معظم الأصول الاستثمارية الآمنة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 2.2% ، بأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، فى ظل هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، ليقترب مجددا من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، عاكسا هبوط مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وبخلاف هبوط مستويات الدولار ،يدعم أسعار الفضة الأخبار الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إنهاء الحرب التجارية الشراسة التي استمرت لأكثر من 18 شهرا ،والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن فى العالم.