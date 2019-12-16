شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي بدعم تراجع الدولار فى انتظار مزيد من التفاصيل حول اتفاق التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى انتظار المزيد من التفاصيل حول صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,478.74$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,474.95$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,473.13$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل غياب التفاصيل حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة و الصين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.1% ، بأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي ، بفضل توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون تغيير خلال 2020.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات ،وهو ما يجعل أسعار الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

يأتي هذا الهبوط ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى انتظار المزيد من التفاصيل حول اتفاق التجارة المبدئي بين الولايات المتحدة والصين.

أعلنت واشنطن وبكين يوم الجمعة عن التوصل لاتفاق حول صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل ،وبموجب تلك الصفقة علقا أكبر اقتصادين فى العالم جزءا من الرسوم الجمركية على السلع كان من المقرر أن تفرض يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 15% على مدار تعاملات هذا العام ، مع تركيز المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 886.22 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.