شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسراً 5.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6150.43 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسراً 13.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6814.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4837.77 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 167.6 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون دينار كويتى عبر 7447 صفقة.
وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%.
وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.75%، تلاه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.57%، ثم شركة الكويت للتأمين بنسبة 8.20%، فيما تصدر سهم "مجموعة الرأى الإعلامية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.53% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 8.13%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.74%.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.