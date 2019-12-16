شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.4% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرة 40.66 نقطة، لتغلق عند مستوى 10222.18 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 62.4 مليون سهم بقيمة مليار ريال قطرى عبر تنفيذ 7880 صفقة، وارتفع 23 سهماً، وانخفض 198 سهماً، واستقر 14 سهماً.

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وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.20%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%.