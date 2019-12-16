شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 18جنيها من المزرعة وكرتونة البيض 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16 -12– 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 18-20 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 21-25 جنيها للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى30 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37 جنيها.