شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، بعد الإعلان عن توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق نهائي للمرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل ، ويظل الارتفاع محدودا حتى الآن فى انتظار المزيد من التفاصيل حول الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين مستهلكين للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.18$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.84$، وسجل أدنى مستوي عند 59.77$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 65.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.95$ ، وسجل أدنى مستوي عند 64.90$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنحو واحد بالمئة ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 60.45$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ،وسجلت مستوى 65.76$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 1.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل اتفاق أوبك لتعميق خفض الإمدادات ،بجانب تباطؤ إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

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أعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة عن التوصل لاتفاق نهائي حول المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل، تتضمن تلك المرحلة تقليص بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وبموجب تلك المرحلة ،ألغت واشنطن رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 160 مليار$ كانت الحكومة الأمريكية ستفرضها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قال الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" يوم الأحد إن الصفقة ستضاعف صادرات الولايات المتحدة إلى الصين على مدار العاملين المقبلين ،وأن الصفقة تمت بالكامل على الرغم من الحاجة إلى الترجمة ومراجعة نصها.

وذكرت لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة الصيني يوم الأحد إنها علقت تعريفة إضافية على بعض البضائع الأمريكية التي كان من المفترض تنفيذها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتظل مكاسب النفط محدودة يوم الاثنين ، مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين مستهلكين للنفط فى العالم.