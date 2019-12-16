شكرا لقرائتكم خبر عن تعمق انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول من مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 47.4 نقطة ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 49.1 نقطة , وسجل القطاع انكماش بمستوي 48.9 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الملكي.

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